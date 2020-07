Mass Effect Trilogy : un nouvel artbook relance les rumeurs sur le remaster

Même si rien n’a été confirmé pour le moment, au grand dam des fans, le remaster de Mass Effect Trilogy ne fait presque aucun doute. Si le titre n’a pas été dévoilé à l’EA Play, de nombreuses insiders semblent indiquer une sortie dans les prochains mois, et ce n’est pas l’annonce d’un nouvel artbook sur la série qui va faire taire ces rumeurs.

Un ouvrage avec du contenu inédit

Un nouvel ouvrage lié à la trilogie Mass Effect a été déniché sur Amazon, qui répond au nom de The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition. Cet artbook est déjà en précommande et est listé pour une sortie en février 2021. Il contiendrait de nombreux artworks encore jamais vu, notamment sur les DLC de Mass Effect 2 et Mass Effect 3.

Bien entendu, cela ne confirme en rien que la sortie de ce nouvel artbook coïncide avec l’existence d’un remaster pour Mass Effect Trilogy. Mais étant donné que les rumeurs se font de plus en plus insistantes autour du titre, difficile de ne pas y voir un indice ici. Cela reste cependant au stade de la théorie, et il faudra attendre que EA se prononce avant de se réjouir.