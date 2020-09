Super Mario 3D All-Stars : Jaquette dévoilée et précommandes ouvertes

C’était la surprise du jour, Nintendo a lâché un Direct centré sur l’une de ses plus célèbres mascottes. Pour célébrer les 35 ans de Super Mario, le constructeur nippon a fait le plein d’annonces, entre l’arrivée de la réalité augmentée sur Switch ou d’une Game & Watch pour la fin d’année. Parmi ces surprises, on y retrouve Super Mario 3D All-Stars, une compilation qui fera plaisir aux nostalgiques.

Où précommander Super Mario 3D All-Stars ?

Nintendo n’a pas attendu : dès l’annonce du jeu, celui-ci était d’ores et déjà disponible en précommande. Relativement logique quand on sait que celui-ci déboulera le 18 septembre sur la petite dernière du constructeur. Petite particularité, le titre semble prévu à la vente uniquement jusqu’au 31 mars 2021. Après cette date, il ne devrait plus être disponible. Vendu à une soixantaine d’euros, vous pouvez la retrouver chez différents revendeurs :

On rappellera que Super Mario 3D All-Stars regroupe Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans une compilation qui s’occupera d’améliorer certains aspects. On peut noter du 1080p pour les deux derniers sur télé et du 720p en nomade pour le trio, et évidemment, toute l’aventure de l’époque.