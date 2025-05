Nikoderiko: The Magical World Director’s Cut annonce une version physique ainsi qu’un collector prévus pour le 22 août

Nickel pour les fans de Niko

On sent que VEA Games est parvenu à fournir ce qu’il voulait pour son bébé. Nikoderiko: The Magical World Director’s Cut, venu renforcer un platformer 2,5D très sympathique, amène notamment dans ses bagages un mode Difficile, un nouveau monde, des doublages dans de nouvelles langues ou encore des musiques inédites composées par David Wise.

Proposer son jeu en version physique, c’est donc la cerise sur le gâteau que s’est offert le studio, avec l’aide de son éditeur Knights Peak et le distributeur U&I Entertainment. Une version standard à 34,99€ sera proposé. Mais si la passion de la collection vous anime, une édition collector au prix de 54,99€ vous donnera accès à un artbook et à un CD de la bande originale du jeu.

Le tout sera disponible le 22 août en sachant que cela ne concerne ni la version PS4, ni celle sur Xbox One. D’ici là, Nikoderiko: The Magical World Director’s Cut est disponible en numérique sur PC via Steam et Epic, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.