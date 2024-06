Nikoderiko: The Magical World annoncé, un nouveau jeu de plateforme avec des mangoustes en hommage à Crash Bandicoot prévu pour cette année sur PC et consoles

Il s’agit ici du tout premier jeu des chypriotes de VEA Games, studio réputé jusqu’à présent pour son expertise en matière d’outils de moteur de jeu multiplateformes. Formé par une équipe de développeurs chevronnés provenant de licences comme Skyforge ou Allods Online, le studio sera donc aidé pour l’édition de leur premier projet majeur par la toute nouvelle branche de MY.GAMES.

Dans Nikoderiko: The Magical World, nous retrouverons Niko et Luna, deux mangoustes qui découvrent sur une île magique, une ancienne relique qui leur est arrachée par le méchant Grimbald de la Cobring Gems Company. Ils vont alors devoir traverser sept mondes uniques et vaincre l’armée de Cobring grâce à l’aide de leurs amis dans une aventure de plateforme en coopération locale. Vous avez dit un petit air de Crash Bandicoot x Spyro ?

Le Summer Crash ?

Au programme, des mondes colorés et thématisés aux monuments emblématiques, parfaits pour réunir toute la famille devant l’écran, le jeu se voulant partagé et s’adressant à tous les âges. Vous pourrez collectionner et invoquer des amis animaux jouables, tous dotés de capacités uniques pouvant aider nos compères en combat notamment.

L’une des particularités du jeu est son défilement horizontal (la plupart du temps) au sein d’un univers en 2.5D très dynamique, associés à des mouvements de type glissade, saut chargé, lancer d’objets etc. Mais ce qu’il faut également retenir c’est le fait que l’on pourra chevaucher diverses montures et affronter de nombreux boss épiques A noter par ailleurs que l’on pourra retrouver le très réputé David Wise à la bande originale, un homme surtout connu pour ses compositions emblématiques sur des jeux comme Battletoads, Beetlejuice, Star Fox Adventures, Yooka-Laylee, mais surtout sur la saga Donkey Kong.

Nikoderiko: The Magical World est prévu pour cette année sans plus de précision sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir davantage d’images partagées par l’éditeur ci-dessous.