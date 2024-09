La mangouste arrive

S’il sera difficile de faire aussi bien qu’Astro Bot, il y a tout de même un autre titre qui fera assurément plaisir aux amateurs et amatrices de jeux de plateformes. Présenté lors du Future Games Show de juin, Nikoderiko: The Magical World se présente comme une aventure qui parlera forcément aux personnes ayant fait des Crash Bandicoot. On y suit Niko et Luna, deux mangoustes sur une île magique qui vont devoir batailler contre un dénommé Grimbald pour récupérer une relique.

Jusqu’ici évoqué pour octobre lors de la dernière bande-annonce diffusée en août, le studio vient aujourd’hui de concrétiser une date de sortie plus précise : Nikoderiko sera disponible sur PS5, Xbox Series et Switch le 15 octobre 2024. Pas de version PC ici, alors qu’elle était pourtant bien annoncée initialement. On imagine un petit décalage pour peaufiner l’optimisation.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur lui, on vous invite à découvrir la preview écrite par la magnifique plume de Fauchinou, qui s’était aventuré en Allemagne cet été pour vous et y jouer en compagnie du CEO de Vea Games. Son premier ressenti était d’ailleurs très positif, en attendant d’en voir davantage.