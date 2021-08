Nickelodeon All-Star Brawl invite April O’Neil et Michat-Michien

Nickelodeon All-Star Brawl s’est chargé de clore le Future Games Show spécial gamescom avec l’annonce de deux (techniquement trois ?) nouveaux personnages pour rejoindre le combat.

Toujours pas de Carlo Tentacule…

Le Smash-like avec les personnages de Nickelodeon a fêté à moitié la journée mondiale des doggos avec l’arrivée de Michat-Michien parmi les combattants. Et c’est ensuite April O’Neil qui continue de s’infiltrer après avoir rejoint hier Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. On nous confirme au passage la version PC que les développeurs de Ludosity n’avaient aucun mal à évoquer sur leur Discord.

Officiellement, le jeu est toujours prévu cet automne mais la page Steam qui vient d’ouvrir indique le 5 octobre. La date peut encore changer mais c’est forcément un indice tant qu’il n’y a pas de démenti.

Nickelodeon All-Star Brawl sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC cet automne (et peut-être même que ça sera le 5 octobre mais chut).