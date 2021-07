Nickelodeon All-Star Brawl : les Tortues Ninja et Bob l’éponge dans un Smash-like

Nickelodeon All-Star Brawl avait fuité il y a quelques jours et comme son nom le laissait supposer, les stars des dessins animés Nickelodeon vont se mettre à la bagarre façon Super Smash Bros Ultimate après le kart dans Nickelodeon Kart Racers 2.

Mise à jour : Nous avons ajouté en fin d’article quelques informations trouvées sur le Discord des développeurs.

Everyone is here !

Développé par Ludocity et Fair Play Labs pour être édité par GameMill Entertainment, Nickelodeon All-Star Brawl sortira cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. On y retrouvera les univers des Tortues Ninja, de Bob l’éponge, des Razmoket ou encore La Famille Delajungle et Hé Arnold !.

On ne connait pas encore le casting complet de ce jeu de combat en arène mais le début a déjà de quoi vendre du rêve avec :

Michelangelo (Tortues Ninja)

Lincoln Loud (Bienvenue chez les Loud)

Powdered Toast Man (Ren et Stimpy)

Sandy Écureuil (Bob l’éponge)

Patrick Étoile (Bob l’éponge)

Oblina (Drôles de monstres)

Nigel Delajungle (La Famille Delajungle)

Lucy Loud (Bienvenue chez les Loud)

Bob l’éponge (Bob l’éponge)

Helga Pataky (Hé Arnold !)

Reptar (Les Razmoket)

Zim (Invader Zim)

Danny Fantôme (Danny Fantôme)

Leonardo (Tortues Ninja)

On imagine facilement d’autres personnages tels que les autres Tortues, les Razmokets, Ren, Stimpy ou Arnold venir s’ajouter par la suite. Et on espère vraiment du Avatar et du Korra qui semblent pour l’instant manquer à l’appel. Le site IGN qui a eu l’exclusivité de l’annonce précise qu’il y aura un total de 20 arènes dont le Technodrome des Tortues Ninja et la Prairie des Méduses de Bob l’éponge mais le trailer en montre beaucoup d’autres.

Au programme, des combats jusqu’à quatre que ce soit dans des modes solos ou multi. Le multijoueur pourra d’ailleurs se faire en local comme en ligne. Jouer permettra de débloquer des éléments pour la galerie mais aussi de nouveaux coups pour les personnages, ce qui ne semble pas la meilleure des idées à première vue, n’est-ce pas Smash 4 ?

Ce jeu rappelle forcément le très sous-estimé Cartoon Network Punch Time Explosion XL avec des personnages de la concurrence. On espère que le niveau sera plus proche de ce dernier que de l’autre tentative Smash de Donatello et les autres : Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash-Up. Sans oublier leur toute récente apparition dans Brawlhalla.

Les développeurs de Ludosity à qui l’on doit déjà le Smash-like Slap City ont fait quelques précisions sur leur Discord. On sait ainsi que le netcode de type Rollback sera disponible sur les plateformes compatibles. Une version PC est également prévue et elle sera même compatible avec l’adaptateur USB pour les manettes GameCube si cher aux fans du jeu de combat de Nintendo.

Nickelodeon All-Star Brawl nous donne donc rendez-vous pour cet automne sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.