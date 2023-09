Nickelodeon All-Star Brawl 2 arrivera le 3 novembre avec les Castors Allumés jouables

Nickelodeon All-Star Brawl 2 ajoute le meilleur duo

Nickelodeon All-Star Brawl 2 loupera donc le deuxième anniversaire de la sortie du premier épisode puisque si ce dernier était arrivé début octobre 2021, NASB 2 arrivera lui le 3 novembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et si l’on parlait de « nouveaux personnages » dans l’intro, c’est parce qu’il s’agit des Castors Allumés qui ont un fonctionnement assez spécial.

En effet, il s’agit d’un système que l’on n’avait pas encore vu dans les Platform Fighters. Ce n’est pas exactement un personnage double comme les Ice Climbers, Harmonie & Luma dans Smash, Tom & Jerry dans MultiVersus ou Ren & Stimpy dans Nickelodeon. Et c’est plus qu’un personnage à transformation/remplacement comme Zelda/Sheik, le Dresseur Pokémon ou Pyra/Mythra dans Smash. On peut bien changer comme on veut mais on peut aussi invoquer l’autre pour nous aider.

En attendant la vidéo de présentation de leur gameplay pour savoir comment Daggett diffère de Norbert, partageons sur les dernières analyses publiées par l’éditeur GameMill Entertainment sur sa chaîne Youtube depuis l’annonce de la Grand-Mère Gertie de Hé Arnold ! et elle en fait d’ailleurs partie avec ce bon vieux Garfield.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 sortira donc le 3 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.