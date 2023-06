Nexomon 3 s’annonce, un nouveau Pokémon-like en open-world

Les amoureux de capture de monstres façon Pokémon sont décidément gâtés ces derniers temps. Non seulement un certain Cassette Beasts fait beaucoup parler de lui, et à juste titre parce qu’il s’agit d’une expérience rafraîchissante et très réussie. Mais en plus, VEWO INTERECTIVE vient d’annoncer ce dont on se doutait déjà, à savoir qu’un troisième volet de Nexomon était sur les rails. Avec pour l’occasion une vision plus large, plus ambitieuse du genre. Le tout est accompagné d’un teaser en vidéo que vous trouverez à la fin de cet article.