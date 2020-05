New Super Lucky’s Tale bientôt sur PS4 et Xbox One ?

Décidément, ce Lucky’s Tale aura eu droit à une belle vie de rééditions. D’abord sorti sur Oculus Rift avant de proposer une version sans réalité virtuelle appelée Super Lucky’s Tale sur Xbox One, le titre est ensuite parti du côté de la Switch avec une édition New Super Lucky’s Tale qui proposait quelques nouveautés scénaristiques et des améliorations. Voici que cette dernière mouture s’apprête à sortir une nouvelle fois.

Sur de nouvelles consoles ?

Ce sont plusieurs revendeurs français qui viennent de lister New Super Lucky’s Tale sur PlayStation 4 et Xbox One. A l’heure actuelle, les fiches sont toujours en ligne du côté du géant Amazon et de E.Leclerc. Si chez le premier, aucune information n’est présente, le second nous permet déjà de précommander le titre pour une sortie fixée au 30 juin, une date que l’on suppose être une date butoir en attendant l’officialisation.

Pour l’instant, PQube, qui semble distribuer cette édition dans nos contrées, n’a encore rien confirmé. Mais on suppose que la récente apparition sur les boutiques indique que ce n’est qu’une question de jours avant d’en savoir plus. D’ici là, on vous propose d’aller jeter un œil à notre test de la première version sortie sur Xbox One.