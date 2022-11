Netflix serait en train de développer un gros jeu PC AAA avec un ancien d’Overwatch

L’entrée de Netflix sur le marché du gaming a été timide pendant un temps, mais on voit le géant de la SVOD s’intéresser de plus en plus à ce milieu en rachetant des studios et en créant ses propres équipes internes. Bien que les premiers jeux annoncés ne soient qu’à destination du marché mobile, il se pourrait que Netflix lorgne aussi du côté des jeux consoles et PC, comme le montre de récentes offres d’emplois relayées par Eurogamer.

Le premier AAA de Netflix est en développement

En ouvrant les portes d’un studio basé à Los Angeles, Netflix a indiqué vouloir explorer les possibilités du cloud gaming, tout en tirant les leçons des échecs de Stadia.

Ce studio est désormais en plein recrutement, avec des postes à pourvoir pour un directeur de projets, des analyste des services en ligne, un réalisateur ou pour un directeur artistique. Les nouveaux arrivés auront pour but de bâtir un « tout nouveau jeu PC AAA », qui est développé sur l’Unreal Engine et qui devrait prendre la forme d’un action-RPG à la troisième personne. Fait intéressant, cette équipe sera apparemment dirigée par Chacko Sonny, que l’on connait pour avoir été le producteur exécutif d’Overwatch.

Etant donné que Netflix est le leader des services de streaming, l’entreprise a bien compris le potentiel des œuvres transmédia. On a pu le voir avec ses jeux mobiles, qui développent l’univers de séries comme Stranger Things ou encore La Casa de Papel, et visiblement, ce jeu AAA aura aussi pour vocation de pouvoir être adapté sous un format de série ou de film.

On ne sait rien d’autre concernant ce projet pour le moment, qui n’en n’est probablement qu’à ses balbutiements.