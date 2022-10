Netflix pense sérieusement à se lancer dans le cloud gaming, en apprenant des erreurs de Stadia

La section Jeux de Netflix ne remporte pour le moment pas un grand succès, mais le géant de la SVOD ne compte pas pour autant mettre de côté ce secteur qu’il voit comme porteur. On a pu le voir avec l’ouverture d’un tout premier studio de développement interne, qui aura sans doute pour but d’exploiter les licences de Netflix et de les transformer en jeu mobile. Récemment, le service a réaffirmé son envie d’avancer dans le milieu du gaming, et notamment le cloud gaming, tout en prêtant attention à ce qui a marché, et surtout, à ce qui a échoué.

Le cloud gaming s’impose de plus en plus chez Netflix

Lors d’un événement organisé par TechCrunch Disrupt (relayé par VGC), Mike Verdu, vice-président de Netflix Jeux, a laissé entendre que Netflix serait de plus en plus intéressé par le cloud gaming :

« Nous explorons très sérieusement une offre de cloud gaming afin de pouvoir atteindre les abonnés sur les téléviseurs et les PC. Nous aborderons cela de la même manière que nous l’avons fait avec le mobile, c’est-à-dire commencer petit, être humble, être réfléchi, puis développer. Mais c’est une étape que nous pensons devoir franchir pour rencontrer les membres là où ils se trouvent, sur les appareils où ils consomment Netflix. »

Netflix doit cependant éviter de rencontrer les mêmes problèmes que Google avec Stadia. Interrogé à ce sujet, Mike Verdu pense savoir pourquoi Stadia n’a pas fonctionné :

« Stadia a été un succès sur le plan technique. C’était amusant de jouer à des jeux sur Stadia. Il y avait quelques problèmes avec le modèle économique. Je regarde la technologie et je dis que cela a fonctionné […] Je ne pointerai pas les erreurs de Stadia car cela semble injuste, parce que Google a pris un pari vraiment audacieux. Ce que j’ai trouvé incroyable à propos de Stadia et d’autres plates-formes, c’est le genre d’expériences qu’ils ont permises et que vous ne pouvez vraiment pas avoir d’autre moyen. Et ils ont vu cela et ont commencé à travailler sur un studio interne, mais cela prend juste beaucoup de temps pour bien faire les choses. »

On gagera donc Netflix laissera du temps à ses équipes pour vraiment se lancer, en espérant ne pas reproduire les erreurs de Google.