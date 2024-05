Sans liens scénaristiques avec les jeux ou le film

Minecraft s’entend vers de nouveaux horizons. Alors qu’un film en live-action est prévu pour avril 2025 avec Jack Black, Jason Momoa et Danielle Brooks, entre autres, le jeu vidéo va également recevoir une nouvelle adaptation chez Netflix. Une série télévisée animée en images de synthèse (CGI) est ainsi en cours de développement.

NETFLIX & CRAFT ⛏️ From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/HjeR166BBc — Minecraft (@Minecraft) May 30, 2024

Le projet a été confié au studio WildBrain, déjà responsable de Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising et Carmen Sandiego sur Netflix. En ce qui concerne le scénario, nous aurons droit à une histoire originale avec de nouveaux personnages et qui montrera le monde de Minecraft sous un nouveau jour. Aucune période de sortie ou d’images n’ont été partagés mis à part le teaser ci-dessus.

Difficile de deviner quand cela sortira avec un simple « bientôt disponible’ puisqu’on ne compte plus les adaptations de jeux vidéo par Netflix qui ne donnent plus de nouvelles. On attend par exemple la série Tomb Raider, le film The Witcher, la série animée Devil May Cry ou encore la série en live-action Assassin’s Creed.