Le film Minecraft continue d’alimenter son casting avec l’étonnante Jennifer Coolidge, qui rejoint Jason Momoa et Jack Black

Plus les annonces autour du film Minecraft se multiplient, et plus on a l’impression que Warner Bros croit vraiment en ce projet fou qui paraît terriblement périlleux. En recrutant Jason Momoa et Jack Black, la production avait déjà deux poids lourds pouvant assurer la promotion du film, mais ce casting n’était pas encore complet puisque l’on apprend aujourd’hui grâce à Deadline que l’actrice Jennifer Coolidge sera elle aussi à l’affiche de ce long-métrage.