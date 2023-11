The Witcher: Sirens of the Deep, Netflix annonce un nouveau film d’animation prometteur dans l’univers du sorceleur

The Witcher: Sirens of the Deep

Durant le Geeked Week 2023, un événement annuel où Netlfix dévoile ses projets à venir sur la plateforme, nous avons eu droit à deux teasers pour un nouveau film d’animation The Witcher : The Witcher: Sirens of the Deep. Le développement de ce long-métrage est confié au studio sud-coréen MIR, qui était également derrière le très bon Nightmare of the Wolf.

Le film est écrit par les scénaristes de la série The Witcher, Mike Ostrowski et Rae Benjamin, et produit par la showrunner de la série, Lauren Schmidt Hissrich. Andrzej Sapkowski, l’auteur des livres originaux, intervient en tant que consultant créatif. Cela ne va pas forcément plaire à tout le monde car ce film intègre directement la trame de la série The Witcher, autrefois portée par Henry Cavill avant que celui-ci ne quitte l’aventure en octobre 2022. Avec une saison 3 aux retours très mitigés de la part des fans (notamment parce qu’elle s’écartait trop du matériau d’origine), Netflix doit redresser la barre pour reconquérir une partie du public.

Situé entre les épisodes 5 et 6 de la saison 1 de la série Netflix, The Witcher: Sirens of the Deep s’inspire de l’une des nouvelles d’Andrzej Sapkowski intitulée « A little Sacrifice ». En outre, certains personnages seront doublés par les acteurs de la série pour garder une certaine continuité comme Anya Chalotra et Joey Batey qui reprendront leurs rôles de Yennefer de Vengerberg et Jaskier.

En dépit de l’absence d’Henry Cavill, nous avons eu l’agréable surprise d’apprendre que Doug Cockle, la voix anglaise de Geralt dans les jeux vidéo, reprend ici son rôle iconique. Dans ‘The Witcher: Sirens of the Deep’, notre sorceleur Geralt affrontera des dangers émergeant des abysses tout en naviguant dans les eaux délicates de la diplomatie. On évitera de vous parler de l’intrigue (en profondeur justement) en se basant sur les ouvrages pour préserver le suspense. En tout cas, les premières images s’avèrent très encourageantes.

The Witcher: Sirens of the Deep est prévu pour sortir à la fin de l’année 2024.