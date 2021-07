Neon White présente son gameplay avec une nouvelle vidéo

Découvert lors d’un Nintendo Direct diffusé au début de cette année, l’intriguant Neon White a profité de l’Annapurna Showcase pour se montrer un peu plus. Son directeur créatif Ben Esposito, à qui l’on doit également Donut County, a pris la parole dans cette vidéo de gameplay commentée pour nous expliquer quelques détails sur le jeu.

Le gameplay décortiqué en vidéo

Neon White est donc un jeu en vue à la première personne qui conjugue jeu de cartes et jeu d’action très rapide, avec un système pour le moins inédit. Le but est ici de terminer les niveaux le plus rapidement possible en jonglant entre les différentes cartes que l’on ramasse sur la route, qui peuvent par exemple offrir des double sauts, ou encore un atterrissage plus brutal.

Neon White ne s’arrêtera pas là et proposera une vraie histoire à suivre, avec des personnages qui auront tous leur passé. Il sera possible d’approfondir la relation entre eux et le héros pour en savoir plus sur leur histoire, tout en combattant les démons du Paradis.

Le titre n’a toujours pas de date de sortie, mais il devrait arriver d’ici la fin de l’année, à destination du PC (via Steam) et de la Nintendo Switch.