La bande-son de Neon White sortira en double vinyle début 2024, les précommandes ouvertes

Des vinyles pour Neon White

Après avoir dévoilé un boxset collector pour la bande-son de Bayonetta, Just for Games nous gratifie d’une autre collaboration qui fera plaisir aux collectionneurs et aux collectionneuses qui aiment garder une trace des musiques qui les ont marqués. En partenariat avec iam8bit, le distributeur français vient de dévoiler deux sorties vinyles pour Neon White, titre indépendant sorti en 2022 qui avait marqué les esprits par son concept et son gameplay finement goupillé.

Il sera ainsi possible de retrouver la bande-son du jeu sur un total de quatre vinyles, qui cependant sortiront en deux temps : Tout d’abord The Wicked Heart, aux couleurs rouge et violet, puis The Burn That Cures, arborant du bleu et du vert. La liste des musiques pour chaque volume est disponible un peu plus bas, les visuels d’album étant proposés par Ben Esposito et l’illustration par Rebecca Ryan.

Où précommander les vinyles Neon White

La bande-nouvelle, c’est qu’il est déjà possible de réserver ces sorties double-vinyle. Bien que la sortie ne soit fixée qu’à « début 2024 », vous pouvez précommander les deux volumes dès maintenant, chacun étant listé à 54.99€. Pour l’instant, seul la Fnac a ouvert ses précommandes, mais la bande-son vinyle sera également mise en vente sur Amazon, Cultura, Micromania et Just for Games.

Liste des musiques Neon White

Volume 1

Disque 1

Side A

Glass Ocean

Virtual Paradise

Vainglorious Chorus

Sin to Win!

Side B

Pendulum

Cloud Nine

Hellion

Fight or Flight

Disque 2

Side A

House of Cards

The World to Come

Rigged Game

Angel’s Peak

Solitary Grace

Side B

The Wicked Heart

False Witness

Thousand Pound Butterfly

Hand of God

Mission Complete (Not Bad for a Dead Guy)

Volume 2

Disque 1

Side A

Sermon

Peace of Mind

Heaven Central Authority (Mikey’s Theme)

Heavenly Delight

Completely Clueless

Light in the Fog (Red’s Theme)

Side B

Neon Bar

Squirt of Lemon (Raz’s Theme)

Suncoast Suite

Fist Bump (Yellow’s Theme)

Rude Interlude

Pearly Gate Promenade

Dispatch

Bloody Sneakers (Violet’s Theme)

Millennium Escalator

Disque 2

Side A

Out of Bounds

Ringer of Bells

Dark Twist

Mechanical Halo (Green’s Theme)

Coin Flip

Stained Glass

Apples & Honey

Rumors

Side B

Holy Ground

Severed

Be Not Afraid

Burden

Mercy

WTF

Confession

Light in the Fog, Pt. 2

Milennium Staircase

Fade to White