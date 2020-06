Need For Speed Hot Pursuit : Un remastered en préparation chez EA ?

Need For Speed Hot Pursuit (la version 2010) pourrait recevoir un lifting et profiter d’un remastered si l’on en croit Jeffrey Crubb de VenturaBeat.EA avait annoncé lors de son évènement EA Play que des jeux arriveraient sur Switch (et d’autres consoles) et il semblerait que ce titre en fasse partie.

Sept nouveautés Switch pour juin 2020

Le titre serait donc disponible sur Switch (mais aussi PS4, Xbox One et PC). Aucunes précisions sur les nouveautés éventuelles ou sur le studio qui développerait le jeu mais si cela était avéré, il serait une bonne alternative en attendant le nouveau projet Need For Speed signé Criterion.

Trois titres sur les sept ont déjà été confirmé avec Fifa 21, Apex Legends ainsi que Burnout Paradise Remastered et Need For Speed Hot Pursuit pourrait également être l’un d’entre eux. Parmi les autres jeux potentiels, il serait question de Lost In Random ainsi que Plants Vs Zombies : La Bataille pour Neighborville.

Tout ceci est à prendre avec des pincettes et on attendra confirmation de la part de l’éditeur américain dans les jours à venir pour savoir si ces rumeurs étaient vraies ou non, bien que tous les jeux cités paraissent crédibles à une arrivée dans le catalogue Switch.