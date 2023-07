NBA 2K24 est officiellement annoncé avec Kobe Bryant en vedette

Quelles sont les nouveautés de NBA 2K24 ?

Le meilleur marqueur de l’histoire des Lakers de Los Angeles sera au cœur de cet épisode, qui lui rendra hommage avec un mode Mamba Moments, dans lequel il sera demandé de recréer les instants les plus mémorables de la carrière de Kobe Bryant, de ses débuts jusqu’aux moments où il était au sommet de son art.

Cet épisode promet aussi quelques améliorations graphiques pour pleinement entrer dans la nouvelle génération, avec la technologie ProPLAY qui va permettre d’introduire des animations plus fidèles aux mouvements des joueurs de la NBA, visiblement uniquement sur PS5 et Xbox Series. De plus, on apprend que le cross-play sera disponible d’entrée de jeu pour les plateformes PS5 et Xbox Series de ce NBA 2K24.

Quand sortira NBA 2K24 ?

Sans surprise, cet épisode va sortir à la rentrée en se glissant dans le planning de septembre. Ainsi, NBA 2K24 sera disponible dès le 8 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Comme chaque année, ce titre sera disponible en plusieurs éditions à savoir :

NBA 2K24 Edition Kobe Bryant 69,99 € sur PS4 et Xbox One, 59,99 € sur Nintendo Switch et PC, et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S

NBA 2K24 Edition Black Mamba 99,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC Contient les bonus in-game suivants : 100K de monnaie virtuelle 15K de points MyTEAM Une toute nouvelle boîte de pack d’option 2K24 Une boîte de 10 packs Promo MyTEAM Une carte Saphir de l’athlète de couverture Kobe Bryant Cover (ère 24) Une paire de chaussures Diamant Un Entraîneur Rubis et une nouvelle pièce Double XP de 2 heures 10 x 6 types de Boosts de compétences Ma CARRIÈRE 10 x 3 types de Boosts Gatorade Une Double pièce d’XP de 2 heures 4 x T-shirts Ma CARRIÈRE Un sac à dos Un skateboard électrique et un manchon de bras

NBA 2K24 Edition 25ème anniversaire 149,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Un abonnement de 12 mois au NBA League Pass Contient les bonus in-game suivants : 100K de monnaie virtuelle 50K points MyTEAM ; Une « carte Rookie » Rubis de l’athlète de couverture Kobe Bryant; Une toute nouvelle boîte de pack d’options 2K24 ; Une boîte de 10 packs Promo MyTEAM; Une carte Saphir de l’athlète de couverture Kobe Bryant (ère 24) ; Une paire de chaussures Diamant ; Un Entraîneur Rubis ; et Une nouvelle Pièce Double XP de 2 heures ; 15 x 6 types de boosts de compétences Ma CARRIÈRE; 15 x 3 types de boosts Gatorade ; une double pièce d’XP de 2 heures ; 4 t-shirts Ma CARRIÈRE, Un sac à dos, Un skateboard électrique, et Une nouvelle capsule Mon JOUEUR Black Mamba comprenant un manchon de bras noir, un T-shirt oversize violet, un T-shirt jaune et un cut-out de Kobe.



Le site officiel du jeu est désormais ouvert pour plus d’informations.