NBA 2K24 devient le deuxième jeu le plus mal noté sur Steam, la communauté PC en colère

Faute technique pour la version PC

NBA 2K24 est très critiqué depuis ce week-end, notamment sur Steam. Dans la majorité, les joueurs et joueuses s’estiment déçus des performances dut titre, mais surtout de son contenu, étant donné que la version PC est basée sur les versions PS4 et Xbox One, sans les améliorations et même des modes qui sont uniquement compris dans les versions PS5 et Xbox Series. Ce qui est difficilement compréhensible, étant donné que le PC est une machine flexible avec des configurations qui pourraient tout à fait accueillir ce contenu.

Et toutes ces critiques se remarquent facilement grâce au système de notation de Steam. On peut ainsi voir que NBA 2K24 est actuellement le deuxième jeu le plus mal noté sur Steam, derrière… Overwatch 2, qui avait lui aussi réussi à s’attirer les foudres de toute sa communauté. Une médaille d’argent pas franchement glorieuse qui montre à quel point la communauté est mécontente de cette version. Reste à voir comment 2K va réagir à cette triste performance, même si une mise à jour peut difficilement régler cela.

NBA 2K24 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.