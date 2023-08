Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est disponible en précommande avec son édition collector

Voilà plusieurs années que les fans du ninja blondinet et de son fiston attendent un Ultimate Ninja Storm 5, mais Bandai Namco a préféré conserver la base du quatrième opus pour offrir une sorte de best-of, avec quelques nouveautés au passage, comme une nouvelle histoire et toujours plus de personnages à son casting. On sait maintenant quand ce jeu arrivera dans nos boutiques, voici donc où précommander ce Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.