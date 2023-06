Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ajoute de nouveaux personnages dont Kawaki

Les deux « frères » volent la vedette

Récemment, l’éditeur japonais avait confirmé que de nouvelles versions pour Naruto et Sasuke seraient ajoutées, directement issues du manga Boruto.

C’est donc en toute logique que l’on aura aussi droit à une autre version du fils de Naruto (« Karma »), tandis que Kawaki sera également ajouté au jeu. Ce dernier pourra même effectuer une attaque spéciale en compagnie de Naruto, en plus de celle avec Boruto. Et du côté des méchants, on retrouvera Jigen qui est prêt à en découvre avec les ninjas. On ne sait pas encore si d’autres combattants viendront s’ajouter à ce roster vertigineux, mais on n’est pas à l’abri d’une dernière surprise.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections n’a pas encore de date de sortie précise mais il doit arriver dans le courant de l’année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.