Le jeu RoboCop: Rogue City est annoncé sur consoles et PC pour 2023

La Nacon Connect 2021 nous a réservé quelques surprises en plus des jeux de l’éditeur que l’on ne connaissait pas, mais on ne s’attendait pas à voir débouler un jeu RoboCop. Oui, un jeu RoboCop a bien été annoncé lors de la fin du show de Nacon, et il sera nommé RoboCop: Rogue City.

Le flic 50% homme, 50 % machine, est de retour

On en sait encore peu sur le projet si ce n’est qu’il est développé par le studio Teyon, qui était déjà derrière Terminator: Resistance. Il s’agira ici d’un jeu en vue à la première personne dans lequel on incarnera le fameux RoboCop, chargé de nettoyer les rues de Detroit de la vermine qui s’y cache. Le trailer que l’on peut voir nous dévoile un peu l’ambiance du titre, mais n’espérez pas y voir du gameplay.

RoboCop: Rogue City est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’année 2023, sur PC et consoles, sans plus de précisions pour le moment.