Ad Infinitum est de retour et mêlera guerre et jeu d’horreur en 2023

Parmi toutes les annonces du Nacon Connect 2021, l’éditeur français nous avait promis trois annonces surprises en plus de son line-up que l’on connaissait déjà. L’une d’entres elles était donc Ad Infinitum, qui n’est en réalité pas un si nouveau titre, puisque le projet avait déjà été révélé il y a quelques années.

Un jeu d’horreur dans les tranchées

Nacon a donc pris sous son aile le studio allemand Hekate afin de produire ce Ad Infinitum, dont on avait plus de nouvelles depuis 2018. Le titre prendra donc la forme d’un jeu d’horreur très porté par son histoire, le tout en vue à la première personne.

On y incarnera un jeune soldat au cours de la Première Guerre Mondiale, qui va vivre les horreurs de la guerre, et qui va devoir lutter pour garder sa santé mentale. malgré le contexte, le jeu ne sera pas du tout porté vers l’action, mais demandera de prendre part à des phases d’infiltrations, tout en résolvant des énigmes.

Pour le moment, on sait que Ad Infinitum sortira sur PC et consoles, sans plus de précisions, et sera disponible dans le courant de l’année 2023.