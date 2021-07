Steelrising en dévoile plus sur son gameplay et arrivera en juin 2022

Dévoilé lors de la première Nacon Connect, Steelrising s’est fait plutôt discret depuis son annonce. On attendait donc la Nacon Connect 2021 pour enfin avoir droit à plus d’informations sur le titre, et le studio Spiders est venu nous présenter un premier aperçu du gameplay de son prochain titre.

La révolution française revue par les automates

On avait déjà pu voir un court extrait in-game pour Steelrising lors du IGN Summer of Gaming, mais c’est désormais une vidéo un peu plus longue qui nous est proposée, avec du gameplay à se mettre sous la dent.

Le titre semble donc bien plus orienté vers l’action qu’un GreedFall, et nous fera prendre part à des combats en compagnie de Aegis, l’automate qui est en charge de Marie-Antoinette dans une version alternative du Paris du XVIIIème siècle. Aegis pourra visiblement manier plusieurs armes différentes, comme des bâtons électriques ou des éventails bien acérés.

De plus, on apprend que Steelrising sera disponible dans le courant du mois de juin, à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series.