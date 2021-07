Vampire: The Masquerade – Swansong présente Galeb et arrivera en février 2022

On ne compte plus les jeux issus de la licence Vampire: The Mascarade ces derniers temps, et Nacon participe à cette mise en avant de la série avec l’un de ses prochains jeux. Vampire: The Masquerade – Swansong avait déjà fait une apparition récemment lors du PC Gaming Show pour nous présenter Leysha, l’un des trois personnages principaux, et c’est désormais au tour de Galeb d’être sous les feux des projecteurs.

Galeb l’impitoyable

Galeb jouera ici un rôle central dans le destin de la Camarilla, la société vampirique qui est divisée en plusieurs grands clans. On peut donc en voir un peu plus sur le personnage avec ce nouveau trailer, qui sera visiblement très puissant et sans pitié, tout en apprenant dans le même temps que le titre arrivera finalement en 2022. Pas de panique pour autant, puisque le jeu est pour l’instant prévu pour le mois de février 2022, ce qui ne fait pas beaucoup plus à attendre.

Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.