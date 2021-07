Rogue Lords : Le Diable viendra se venger des humains dès le 30 septembre sur PC

Ce n’est pas une surprise, Rogue Lords était bien présent lors du Nacon Connect d’aujourd’hui pour présenter une nouvelle vidéo, mais aussi pour enfin préciser sa date de sortie, qui s’effectuera finalement en deux temps.

Un peu d’épouvante avant Halloween

Rogue Lords est donc attendu pour le 30 septembre de cette année sur PC, comme nous l’indique ce nouveau trailer. Rassurez-vous si vous jouez sur consoles, le jeu est aussi prévu sur PS4, Xbox One et Xbox Series, mais ces versions n’arriveront pas avant le début de l’année 2022, sans plus de précisions pour le moment.

Pour rappel, Rogue Lords est un rogue-like avec des combats au tour par tout dans lequel on incarne les serviteurs du Diable, comme Dracula, Bloody Mary ou le Cavalier sans Tête. Il est aussi possible d’user des pouvoir du Diable pour trafiquer le jeu en modifiant des barres de vie ou en augmentant votre chance, mais cela n’est pas sans contrepartie. On vous explique tout cela dans notre dernier aperçu du jeu, qui revient en détails sur toutes les spécificités du jeu.