Roguebook : Le nouveau contenu Gem Mine sortira bientôt via une mise à jour gratuite

A peine sorti le 17 juin dernier, Roguebook annonce déjà du contenu supplémentaire à travers un trailer dévoilé lors de ce Nacon Connect 2021.

Un bon jeu qui a bien besoin de contenu

Malgré un jeu assez bon et très intéressant, Roguebook a souffert d’un lancement mitigé notamment avec un rétropédalage des développeurs qui ont décidé d’intégrer le contenu du DLC Apex Predator directement dans le jeu suite aux retours des joueurs. Nous avions d’ailleurs testé le titre peu avant sa sortie officielle avec un avis assez favorable dans l’ensemble. Toutefois, nous notions que l’un des défauts était le manque de contenu avec un jeu qui se bouclait assez vite malgré une dimension misant sur la rejouabilité.

Le studio Abrakam semble être sur la bonne voie pour embellir son titre avec l’arrivé de Gem Mine, une mise à jour gratuite qui sera bientôt disponible sans plus de précision. D’après le trailer, on peut s’attendre à au moins une nouvelle page du livre à explorer. Mais aussi de nouveau trésors, de nouvelles cartes et de nouveaux ennemis.

Roguebook est disponible sur PC et sortira prochainement sur PS4, Xbox One et Switch.