The Lord of the Rings : Gollum nous montre Gandalf et de nouvelles séquences inédites

Grace à son partenariat avec Daedalic, Nacon peut compter The Lord of the Rings : Gollum dans sa manche. Avec ce Nacon Connect, nous avons droit à un peu plus d’informations ainsi que de nouvelles images du jeu.

Gandalf le Gris sera de la partie

Après une courte vidéo de gameplay en mars dernier, nous avons droit à de nouveaux visuels pour le jeu dédié à la célèbre créature de l’œuvre de Tolkien. Nous avons ainsi un aperçu du design de quelques personnage bien connus : Gandalf le Gris, la Bouche de Sauron, et Thranduil. Même si l’on a tous en tête les visages des adaptations de Peter Jackson (et surtout Ian McKellen pour Gandalf), il faut avouer qu’ils sont assez convainquant.

Pour rappel, le titre proposera un jeu d' »infiltration cinématique » où l’on contrôlera l’ancien propriétaire de l’anneau unique. D’ailleurs, le titre propose une mécanique basée sur la double personnalité du personnage. Grâce à une courte interview avec le producteur du jeu Harald Riegler, nous avons droit à de nouvelles séquences de gameplay dans de nouveaux environnements et notamment en extérieur.

Grâce à la perceptive de ce personnage qui a voyagé dans toute la Terre du Milieu, le joueur pourra s’immerger dans des décors détaillés en passant par le Mordor, les Mines de Moria, le puits aux esclaves de la Tour Sombre ou encore chez les efles sylvains.

On espère que le soft sera aussi bon qu’un poisson fort bien goûteux.

The Lord of the Rings : Gollum sortira en automne 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.