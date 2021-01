MXGP 2020 fait son entrée en physique sur PlayStation 5

D’ores et déjà disponible en version numérique sur PC, PS4, Xbox One et PC, MXGP 2020 a fait une entrée timide en décembre dernier. Il faut dire qu’il n’a pas profiter de version physique et ne semble pas avoir révolutionné la franchise, en proposant un épisode modeste, correct et sans surprise. Désormais, la licence arrive sur nouvelle génération.

Milestone s’attaque à la next-gen

Avec cette sortie PS5, Milestone fait ses débuts sur nouvelle génération, en attendant l’arrivée de RIDE 4, leur autre jeu de motos qui arrivera sur PS5 et Xbox Series le 21 janvier. Ici, seule la console de Sony est concernée puisque MXGP 2020 arrive sur PlayStation 5 ce 14 janvier, aussi bien en version physique que numérique. Malheureusement, toujours pas de version boîte pour les autres supports.

Cette arrivée sur nouvelle génération ne s’accompagne pas d’améliorations significatives mais simplement d’options de confort. Si les textures ou les graphismes ne sont pas retouchés, on peut tout de même profiter d’une résolution dynamique jusqu’en 4K, du 60fps, une compatibilité avec la DualSense, comprenant le retour haptique et les gâchettes adaptatives et une légère augmentation du nombre de motos par course en ligne (jusqu’à 14 désormais).