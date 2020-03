Murder by Numbers est disponible dès maintenant sur PC et Switch

Si la série des Ace Attorney vous manque et que vous êtes un grand amateur de picross, alors vous serez certainement intéressé de savoir que Murder by Numbers, qui combine enquêtes et puzzles, est disponible depuis aujourd’hui.

L’enquête commence

Le titre de The Irregular Corporation présente pour l’occasion un trailer de lancement, où l’on peut voir le genre d’aventure qui nous attend. Notre héroïne Honor Mizrahi sera accompagné par le mignon petit robot SCOUT, qui l’aidera à résoudre des énigmes et à débusquer les meurtriers dans diverses enquêtes.

Le titre est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch avec une réduction de 10% pour son lancement, ce qui le fait passer à 12,49 euros seulement. Il est également disponible sur GOG, tout comme sur Steam, avec une édition collector numérique à la clé qui contient un artbook, des fonds d’écran et surtout la bande-son du jeu.

Si le titre vous intrigue, vous pourrez prochainement retrouver notre test de Murder by Numbers sur le site, qui sera bientôt disponible.