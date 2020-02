Murder By Numbers sortira le 5 mars sur Switch, le 6 sur PC

Annoncé depuis octobre dernier, Murder By Numbers n’avait toujours pas de date de sortie précise. The Irregular Corporation et Mediatonic viennent de changer cela en dévoilant la cinématique d’introduction du jeu, ainsi que la date prévue pour leur prochain titre.

La Switch prend un tout petit peu d’avance

Le jeu qui mélange enquête et puzzles arrivera donc légèrement en décalé sur les différentes plateformes. Le titre est pour le 5 mars prochain sur Switch via le Nintendo eShop, tandis qu’il arrivera sur Steam le 6 mars. Il sera possible de précommander le jeu sur Switch dès le 20 février afin de profiter d’une remise de 10%, qui sera aussi valable la première semaine de sortie (il en sera de même sur Steam).

Rendez-vous donc le 5 et 6 mars pour découvrir les mystères de Murder by Numbers sur Switch et PC.