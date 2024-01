MultiVersus refaire surface… mais dans une collaboration avec McDonald’s

Des signes de vie inhabituels

L’accord entre Warner Bros et la chaîne de fast-food a peut-être été conclu un peu trop en avance, puisque l’on s’étonne aujourd’hui de voir MultiVersus au cœur d’une collaboration avec les menus Happy Meals, alors que le jeu n’est aujourd’hui plus disponible. Pour certains, c’est le signe que le titre va bel et bien renaître comme prévu en 2024, et il y aurait de quoi le penser étant donné que Player First Games a récemment assuré que la sortie était toujours prévue pour 2024, et qu’il nous en dirait plus dans les prochains mois.

A message to our amazing players and happy holidays! pic.twitter.com/DOmcM7mlff — Player1stGames (@Player1stGames) December 22, 2023

Certaines personnes s’interrogent aussi sur les images dévoilées pour cette collaboration, qui montrent des personnages dont le design a été retouché. En vérité, il s’agit surtout des personnages féminins à l’image de Harley Quinn et Wonder Woman, qui affichent ici un look un peu différent (pour montrer le moins de peau possible, sans doute à cause du public visé par la collaboration). Si certains pensent qu’il s’agit de la nouvelle apparence de ces personnages, on peut aussi se dire que tout cela n’est que temporaire et pour le bien de cette opération commerciale.

#MultiVersus x McDonalds art

Some new renders in here pic.twitter.com/evwALM0lX0 — ausil ( laisul ) 😸 (@AusilMV) January 3, 2024

Rendez-vous donc dans les prochains mois pour voir si MultiVersus va vraiment sortir, et surtout dans quel état.