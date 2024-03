MultiVersus fera son grand retour le 28 mai avec un nouveau moteur et un nouveau netcode

Le fin du Blip de MultiVersus (oui oui, c’est pas le bon éditeur de comics)

Démarrons avec les informations les plus concrètes confirmées par le directeur du jeu Tony Huynh, MultiVersus reviendra le 28 mai, restera bien un free-to-play et il sortira toujours sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Une question des plateformes qui pouvait se poser pour certains et certaines vu que le jeu a profité de sa pause pour passer à l’Unreal Engine 5 ce qui apportera donc quelques améliorations visuelles.

L’équipe ne s’est pas contentée de cela puisque le online est aussi reparti de zéro avec un nouveau netcode. On nous promet aussi une expérience plus unifiée quelque soit votre machine mais également des nouveaux coups et mécaniques pour les personnages. D’ailleurs, c’est un peu dommage que MultiVersus ne profite pas de cette occasion pour annoncer au moins un nouveau membre de son casting.

MultiVersus fait tout pour que ça cartoon

Mais il ne vient pas non plus les mains vides à ce niveau-là, justement avec des niveaux. En effet, on nous montre au moins des concepts arts des prochains niveaux et on y voit la Mairie de Townville, la ville des Super Nanas et le Laboratoire de Dexter. Cela ne veut pas automatiquement dire qu’ils seront jouables mais il serait très étonnant que cela ne soit pas le cas.

On remarque d’ailleurs que le nouveau key-art du jeu a pour décor les studios Warner où a été tournée cette vidéo. Non seulement, on ressent une nouvelle ambiance autour du jeu qui tente de mêler son univers avec la réalité via par exemple le fait que Tony Huynh parle les personnages dans cette vidéo, mais on repère aussi le château d’eau bien en évidence, qui a la fameuse maison des Animaniacs. D’ailleurs on voit des ballons en forme de Yakko et de Cortex.

SI on tease juste le fait que MultiVersus n’a pas fini d’accueillir des personnages hautes en couleur, le seul ajout de contenu concrètement abordé dans cette vidéo, c’est l’arrivée d’un nouveau mode PvE. Aucun indice sur son fonctionnement mais on nous dit qu’il apportera de nouvelles manières de jouer et qu’il permettra de débloquer des récompenses uniques.

MultiVersus sortira donc officiellement le 28 mai 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Mais le studio promet d’être beaucoup plus transparent dans les semaines à venir pour nous en dire plus sur ce retour et les changements que cela implique.