Cette semaine n’a pas été une semaine très calme pour le calendrier. De nombreux reports ont été annoncés, parmi lesquels on y compte Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers mais aussi et surtout Cyberpunk 2077 qui écope de cinq mois de retard. CD Projekt Red est donc revenu sur les raisons de ce décalage mais a ensuite communiqué de plus amples informations un peu après.

Le multijoueur est considéré comme un AAA

Juste après l’annonce du report, l’équipe polonaise a répondu à quelques questions auprès des investisseurs pour les rassurer. Michal Nowakowski a également abordé le cas du fameux projet triple AAA qui avait déjà été évoqué et l’on apprend qu’il s’agit tout simplement du multijoueur de Cyberpunk 2077 :

« En termes de multijoueur, une chose que nous devons clarifier, est que la sortie AAA sur laquelle nous travaillons en parallèle avec Cyberpunk 2077 est le multijoueur de celui-ci ». Il rajoute cependant que sa sortie n’est pas prêt d’arriver : « Compte tenu de la sortie de Cyberpunk 2077 prévue en septembre et en vue de la série d’événements qui nous attend après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie du multijoueur de Cyberpunk ».

Pour résumer, ne vous attendez pas à parcourir les rues de Night City en multijoueur avant 2022, au plus tôt. Il faut d’ailleurs rappeler que CD Projekt Red nous avait déjà clairement indiqué que cette composante n’arriverait qu’après plusieurs mises à jour gratuites et des extensions payantes pour la campagne solo. En d’autres termes, il faut s’attendre à du contenu comme The Witcher 3 après la sortie, le multijoueur n’étant prévu qu’après tout ça.

En tout cas, la deuxième information que l’on peut retenir ici, c’est que le multijoueur semble être particulièrement ambitieux. Assez grand pour être considéré comme une production AAA à part entière. Est-ce qu’il s’agira d’une mise à jour payante ? Un standalone ? Un titre complet ? Il faudra encore patienter un moment pour en savoir plus.

En attendant, on rappelle que Cyberpunk 2077 est prévu pour le 17 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Les versions nouvelle génération ont déjà été évoquées mais ne sont pas encore à l’ordre du jour.

