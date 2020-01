Cyberpunk 2077 est reporté au 17 septembre prochain

Avec les reports de Final Fantasy VII Remake et de Marvel’s Avengers, les fans des autres jeux de ce début d’année croisent les doigts pour ne pas voir d’autres titres prendre du retard. Malheureusement, c’est le jeu le plus attendu de cette année qui va nous faire attendre encore un peu, puisque Cyberpunk 2077 ne sortira pas le 16 avril comme prévu.

Un de plus

Vous aviez prévu des vacances à cette date pour explorer Night City ? Pas de chance, puisque CD Projekt Red vient d’annoncer le report du jeu via un communiqué de presse.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

« Nous sommes actuellement dans une phase où le jeu est jouable, mais il y a encore du travail à faire. Night City est massive – pleine d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais étant donné son échelle et sa complexité, nous avons besoin de plus de temps pour tester, corriger et améliorer le jeu. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit l’achèvement ultime de cette génération et reporter le lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait« .

Rendez-vous donc le 17 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia pour découvrir ce Cyberpunk 2077.