Marvel’s Avengers prend du retard et arrivera le 4 septembre

Après le délai de Final Fantasy VII Remake, c’est désormais au tour de Marvel’s Avengers de prendre du retard. Square Enix n’a visiblement pas envie de se précipiter et souhaite laisser ses équipes peaufiner les deux jeux. Dans le cas de Marvel’s Avengers, le délai sera en revanche un peu plus long.

Les retards s’enchaînent chez Square Enix

On apprend en effet que les héros les plus puissants de la Terre feront la rentrée des classes, puisque la nouvelle date du jeu est fixée au 4 septembre prochain. Un retard relativement conséquent, qui s’explique par le fait que le jeu nécessiterait encore quelques mois de peaufinage, comme le déclare Crystal Dynamics :

« En tant que fans, c’est un honneur et un privilège de travailler avec ces personnages légendaires et nous savons ce que ces super-héros représentent pour nous et les fans à travers le monde. Quand nous avons décidé de vous présenter notre vision de Marvel’s Avengers, nous nous sommes dédié à vous livrer une histoire original très orientée sur la narration, avec de la coop et du contenu prévu pour les années à venir. Pour cela, nous allons utiliser ce temps de développement additionnel en nous focalisant sur le soin du jeu, afin qu’il corresponde aux standards de haute qualité attendus par les fans. »

Même si le jeu avait quelques bonnes qualités à faire valoir lorsque nous l’avons essayé à la Gamescom, un délai de quelques mois est assurément une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour corriger les soucis liés au moteur du jeu et au framerate un peu en deça.

On attend désormais Marvel’s Avengers pour le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.