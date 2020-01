Final Fantasy VII Remake est repoussé au 10 avril prochain

Alors que les fans s’impatientait à l’idée de pouvoir retrouver Cloud et sa bande dès le mois de mars avec Final Fantasy VII Remake, Square Enix va visiblement les faire attendre encore un peu plus longtemps. L’éditeur annonce aujourd’hui que son prochain gros titre aura quelques semaines de retard.

Un retard pas si important

Dans un communiqué de Yoshinori Kitase, producteur du jeu, il est mentionné que la date de sortie de Final Fantasy VII Remake était maintenant fixée au 10 avril prochain. Un retard de cinq petites semaines, qui n’est pas grand chose à l’échelle du jeu, qui a fait patienter les fans depuis plusieurs années.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent la sortie de Final Fantasy VII Remake et que vous patientez à l’idée de pouvoir jouer à ce sur quoi nous travaillons. Afin de s’assurer de livrer un jeu qui est en accord avec notre vision, et la qualité attendue par nos fans, nous avons décidé de retarder la sortie au 10 avril 2020. »

Le retard du jeu n’est donc du qu’à un besoin de peaufiner l’expérience si l’on en croit ses dires, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné le faible retard.

« Nous prenons une décision difficile afin de nous donner quelques semaines supplémentaires pour appliquer les derniers ajustements au jeu, pour vous donner la meilleure expérience possible. Au nom de toute l’équipe, je tiens à m’excuser envers tout le monde, et je sais que cela signifie qu’il faudra patienter un tout petit peu plus longtemps. »

Le mois de mars vient donc de se libérer d’un gros poids lourd, tandis que le mois d’avril promet d’être encore plus chargé que prévu. Final Fantasy VII Remake est maintenant attendu pour le 10 avril sur PlayStation 4.