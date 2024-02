Mortal Kombat 1 : Peacemaker s’offre un trailer de gameplay et des dates de sorties

Mortal Kombat 1 a intérêt d’avoir un costume alternatif slip kangourou

Peacemaker est apparu sous les traits de John Cena dans le film The Suicide Squad en 2021 avant de revenir dans sa propre série éponyme en 2022. Et il faut bien avouer qu’entre son ton beaucoup plus régressif, les diverses utilisations du casque, les apparitions de l’aigle Eagly et l’hommage au générique que l’on ne résiste pas à l’envie de vous partager plus bas, le personnage est beaucoup plus proche de sa série télé que du film.

Peacemaker arrivera le 28 février pour les personnes qui ont le Kombat Pack de la saison 1 tandis que les autres devront attendre le 6 mars pour pouvoir l’acheter à l’unité. La bande-annonce présente aussi la combattante Kameo Janet Cage, une version alternative de Johnny Cage que l’on pouvait déjà voir lors de la campagne de Mortal Kombat 1. Elle arrivera un peu plus tard en mars.

Mortal Kombat 1 est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch. On aimerait bien vous recommander chaudement le visionnage de la série Peacemaker si ce trailer vous intrigue, seulement elle a été retirée d’Amazon Prime il y a quelques semaines avant un retour cet été pour accompagner le lancement français du service Max.