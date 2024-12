Moonlighter 2: The Endless Vault annoncé, une suite à l’excellent action RPG roguelike

Une suite prévue pour 2025

Vous l’aviez forcément déjà aperçu lors de notre sélection des jeux qu’il fallait retenir du récent PC Gaming Show Most Wanted : Moonlighter 2: The Endless Vault a été officialisé par Digital Sun, toujours en collaboration avec 11 bit studios. Un nouvel opus promet d’enrichir l’expérience originale en combinant exploration de donjons, combat d’action RPG et gestion de boutique.

Dans ce nouveau volet, on retrouvera notre cher Will, marchand-aventurier désormais échoué dans la dimension mystérieuse du village de Tresna. Accompagné de visages familiers et de nouveaux alliés, Will aspire à restaurer la grandeur de Tresna et la renommée de sa boutique. Une rencontre avec un collectionneur de reliques intrigant lui offre une opportunité de retourner chez lui, à condition de récupérer des trésors provenant de trois dimensions singulières.

Sans grande surprise, les bases du gameplay ne vont pas vraiment changer mais le studio compte apporter des améliorations par petite touche. On est toujours sur un mix de donjons à parcourir façon action RPG et la gestion de la boutique reste au cœur de l’expérience, avec la possibilité de marchander, d’améliorer l’établissement et d’attirer une clientèle diversifiée. Mais désormais, ça va se faire avec une nouvelle direction artistique qui va changer de perspective. L’investissement dans le développement du village de Tresna permettra d’améliorer les affaires de Will avec de nouvelles opportunités et des équipements améliorés pour les expéditions futures. Bonne nouvelle également, on retrouve Chris Larkin (Hollow Knight) à la bande-son.

Moonlighter 2: The Endless Vault sera disponible en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pas encore de date plus précise pour l’instant.