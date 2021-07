Monster Hunter Stories 2 démarre fort avec un million de copies distribuées

Malgré son statut de spin-off qui propose un gameplay qui diffère grandement de la série principale, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin était décidément attendu au tournant. Capcom nous annonce aujourd’hui les premiers chiffres de ventes pour ce second épisode, qui est à la hauteur de la popularité de la série.

Déjà le million

Monster Hunter Stories 2 a été distribué à plus d'un million d'unités dans le monde !

Merci à tous les Riders d'avoir embarqué dans cette aventure avec nous ! #MHStories2 pic.twitter.com/H9Lfw6ShCM — Capcom France (@capcom_france) July 20, 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a donc été distribué à 1 million de copies à travers le monde depuis son lancement le 9 juillet dernier sur PC et Nintendo Switch. On ne connaît pas encore les détails pour les copies de chaque plateforme.

Bien entendu, on est loin du succès colossal d’un Monster Hunter Rise qui a atteint les 4 millions de jeux distribués en une poignée de jours, mais étant donné que ce spin-off est bien moins populaire que la série principale, il s’agit déjà d’un bel exploit.

