Monster Hunter Rise dépasse déjà les 4 millions d’exemplaires vendus

Capcom semble s’envoler vers un nouveau succès monstrueux, sans mauvais jeu de mots. Après avoir écoulé plus de 16 millions de Monster Hunter World, soit le plus grand succès de tous les temps pour l’éditeur, Monster Hunter Rise compte bien rattraper son aîné à vitesse grand V, et débute avec un premier week-end de ventes impressionnant.

4 millions en 3 jours

L’éditeur nous annonce donc que Monster Hunter Rise s’est déjà écoulé à 4 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 26 mars dernier, il y a trois petits jours. De quoi finir l’année fiscale de la meilleure des façons pour Capcom.

Certes, cet opus n’égale pas encore les résultats de Monster Hunter World, qui avait fait un million de plus durant ce même temps, mais il faut rappeler que contrairement à ce dernier, Monster Hunter Rise est pour le moment une exclusivité Switch, en attendant sa version PC en 2022.

Par ailleurs, la série Monster Hunter totalisait 66 millions de ventes à la fin de l’année 2020, et cet épisode lui permet donc de dépasser la barre des 70 millions.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Monster Hunter Rise, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test.