Monster Hunter Stories : Une date pour le remaster, la suite annoncée sur PS4

Le remaster arrivera en juin

En profitant du dernier Nintendo Direct, Capcom avait annoncé une version remasterisée pour Monster Hunter Stories. Ce chouette spin-off, sorti initialement en 2016 sur 3DS, avait proposé une aventure RPG très sympathique, prenant place dans l’univers de la célèbre licence de jeu de chasse, mais troquant les affrontements directs contre les créatures pour un système à la Pokémon, où l’on doit s’allier avec elles pour combattre dans des combats au tour par tour.

Quelques années plus tard, on nous propose ainsi une version remise au goût du jour : celle-ci a pris date cette nuit, Monster Hunter Stories Remaster sera disponible le 14 juin 2024 sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Capcom a diffusé une nouvelle bande-annonce, nous montrant les avancées graphiques depuis l’opus original. En plus d’améliorations visuelles, cette nouvelle mouture apportera de nouvelles traductions, un mode Musée et surtout, une aventure désormais entièrement doublée en Japonais et en Anglais.

Une compilation et une version physique PS4

Dans la foulée, Capcom a confirmé une version PlayStation 4 pour Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, également prévue le 14 juin 2024. Cette suite, sortie en 2021 sur Nintendo Switch et PC, va s’aligner avec le remaster pour également proposer l’aventure sur les consoles de Sony. Rien d’inédit ici, il s’agit juste d’un portage, gardant la même aventure qu’à l’époque.

On peut cependant souligner l’arrivée d’un bundle, Monster Hunter Stories Collection, regroupant le premier et le deuxième jeu dans un même pack, histoire d’économiser quelques piécettes au passage. Cette collection sera vendue en numérique sur PS4, Switch et Steam mais aussi en physique sur PS4. Oui, seulement sur PS4. Choix étonnant, les Amériques et le Japon auront droit à une version physique sur Switch mais non sur PS4.

Enfin, en plus de deux costumes pour le Navirou en bonus de précommande, une édition Deluxe (uniquement numérique) sera proposée en regroupant :

Armures spéciales de Rider (Armure destructrice alpha + Armure destructrice bêta)

Tenue d’Ena : Manteau de Kuan

Tenues de Navirou (Costume Pukei-Pukei + Costume Nergigante)

Coiffure de Rider : Hérissé Nergal

Sets de stickers (Camarades d’aventure 2 + Camarades d’aventure 3)

Rendez-vous le 14 juin 2024 pour la sortie de Monster Hunter Stories Remaster sur Steam, PS4 et Switch et à la même date pour la mouture PS4 de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.