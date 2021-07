Si vous comptez vous lancer dans l’aventure Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, voici quelques conseils qui pourront vous être utiles dans vos débuts en tant que rider. A savoir ces petites choses que l’on aurait nous-même aimé savoir parfois durant notre test. Nous mettons donc cette expérience à profit afin que vous puissiez en bénéficier.

Ayez une équipe équilibrée

Les combats de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin font intervenir un système à la pierre/papier/ciseaux avec les attaques de type force/technique/vitesse.

Sachant que les monstres ont des patterns bien définis, il est conseillé d’avoir au moins un monstre de chaque type dans votre équipe. Et quand vous aurez assez avancé dans le jeu, vous pourrez également varier encore plus vos approches en choisissant des éléments variés.

Utilisez constamment la boîte à prières

La boite à prières est présente dans chaque village, utilisez-la à chaque fois avant de partir afin de bénéficier de bonus non négligeable. De plus, offrez des charmes pour augmenter son niveau et gagner de nouvelles prières tout en renforçant leurs effets.

Changez de monstre pour garantir une Attaque Double

L’attaque double se déclenche lorsque vous et votre monstre (ou un monstre allié d’un autre rider) utilisez le même type d’attaque contre un monstre (si vous gagnez le duel bien attendu).

En plus d’annuler une action pour l’adversaire, cette action est très puissante. Seulement, l’IA fait un peu ce qu’elle veut et il faudra donc changer de monstre du type souhaité pour garantir qu’il utilisera une attaque du même type. Par exemple, amener un monstre vitesse sur le terrain et celui-ci fera obligatoirement une attaque de type vitesse.

Utilisez votre talent d’amitié en combat pour connaitre le type d’attaque de l’ennemi

Malgré les patterns des ennemis, ils pourront être imprévisibles notamment lorsqu’ils deviennent enragés. Afin de connaitre le type d’attaque qu’ils utiliseront durant cette rage, gardez votre talent d’amitié lorsque vous chevauchez votre monstie pour la connaitre. Vous la verrez apparaitre sur l’écran mais cette super attaque annulera celle du monstre ennemi. De quoi faire vos dispositions pour le tour suivant.

N’utilisez pas trop le double talent d’amitié

Lorsque vous et votre coéquipier avez votre jauge d’amitié pleine, il est possible d’effectuer une double attaque impressionnante. Cependant, dans la majorité des cas (et surtout contre des boss assez coriaces) il est souvent préférable de faire deux grosses attaques à la suite afin d’empêcher le monstre d’attaquer pendant deux tours complets. En outre, le gain en dégâts est négligeable. A utilisez uniquement en finish si voyez que le monstre commence à être essoufflé.

Ne négligez pas les objets en combat

On a tendance à les oublier mais les objets peuvent être déterminants dans Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Utilisez donc des barils ou des couteaux au bon moment afin d’affiner vos stratégies. Par exemple, si un monstre s’enfonce dans le sol, utilisez une bombe sonique pour le rendre vulnérable un tour entier.

Incorporez un Tigrex dès que vous le pouvez

L’exploration fait intervenir de nombreuses capacités de monsties. Par exemple, il est bon d’avoir au moins un monstre aquatique dans son équipe pour utiliser la nage. Cependant, le meilleur atout que l’on peut avoir assez tôt dans le jeu est un Tigrex.

Avec sa capacité pour grimper aux lianes, vous pourrez ainsi récupérer facilement des tas de coffres en hauteur. En outre, sa capacité « charge » permet de foncer en ligne droite et ainsi gagner de la vitesse lorsque l’on veut avancer plus vite.

Gardez vos Capsules bouteille

En effectuant des missions ou en ouvrant des coffres, vous gagnerez des capsules bouteille que vous pourrez dépenser auprès d’un Felyne. Cependant, on vous conseille de tout garder jusqu’à ce qu’il vende des plans pour votre écurie afin d’avoir assez de place pour stocker des monsties, mais aussi des tickets d’expédition + afin d’envoyer plus de monsties en expédition et donc d’obtenir plus de matériaux et d’EXP.

Envoyez vos monsties en expédition le plus souvent possible

Les expéditions vous permettent non seulement d’EXP vos monsties mais en plus de dénicher tout un tas d’objets et matériaux rares. Ainsi, n’hésitez pas à renvoyer vos monsties dès que Navirou vous signale que l’une d’entre elles est terminée. On vous conseille d’utiliser l’instruction « Méticuleux » au départ afin d’avoir un large éventail de ressources.

Si vous voyez un antre de monstre en or, foncez !

En se baladant, on observe parfois des antres en or au loin. N’hésitez pas à vous arrêter ou dévier un peu de votre route pour récupérer un œuf rare. Cela vous permettra de collectionner des gènes rares afin de faire vos affaires plus tard.

Et voilà, vous êtes maintenant fin prêts pour partir à l’aventure avec vos monsties !