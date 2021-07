Monster Hunter Stories 2 : Un Pokémon-like idéal pour débuter la série MH ? Test en vidéo

Disponible depuis ce 9 juillet sur PC et Nintendo Switch, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin est le nouveau titre de Capcom dans l’univers de sa série de chasse. Suite directe à l’épisode sorti sur 3DS (dont il n’est pas nécessaire d’avoir fait pour comprendre ce second opus), il s’agit d’un RPG où l’on incarne un rider et non un chasseur.

L’objectif principal sera alors de collectionner les monstres et non plus de les chasser, bien que l’esprit reste le même. Un sorte de Pokémon-like, qui permet de débuter comme il faut la série Monster Hunter. En complément de notre avis écrit, on vous propose un test complet en vidéo pour tout connaître de ce Monster Hunter Stories 2. Découvrez aussi notre guide de débutant.