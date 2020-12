Monster Hunter Rise nous présente son Arc et ses Lames Doubles

Officialisé il y a quelques semaines, Monster Hunter Rise passe à la vitesse supérieure ces derniers jours. Après avoir dévoilé une nouvelle bande-annonce aux Game Awards et annoncé une démo pour janvier, le nouvel action RPG de Capcom nous présente deux courtes vidéos mettant en avant les Lames Doubles et l’Arc.

Les présentations vont s’enchaîner

Etant donné que l’on aura droit à plus d’une dizaine d’armes dans Monster Hunter Rise, il y a fort à parier que les vidéos de ce genre vont s’enchaîner, à commencer par l’Arc. Rapide, précis, l’arc combine une grande mobilité et des attaques rapides pour continuellement attaquer ses ennemis. « Herculean Draw » (littéralement Flèche herculéenne), est une compétence qui permettra entre autre d’augmenter son attaque. Un tir concentré est aussi rapidement montré, qui permet d’augmenter sa capacité à esquiver et son regain d’endurance.

Les Doubles Lames quant à elle allient souplesse et agilité et proposent un rôle de DPS rapide où l’on peut rapidement enchaîner les attaques. La compétence « Piercing Bind » est une attaque lien de soie également, et permet d’attaquer avec un kunai explosif qui augmente les dégâts infligés à cet emplacement. « Shrouded Vault » permet d’effectuer un saut en effectuant une attaque tournoyante sur la cible.

Rappelons que Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. Une édition collector est prévue mais si celle-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement précommander l’édition standard.