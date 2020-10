L’édition collector de Monster Hunter Rise est en précommande

Il y a peu, Capcom a levé le voile sur non pas un, mais deux jeux Monster Hunter. Si la suite du spin-off de Stories, appelée Wings of Ruin, n’a pas encore de date précise, l’autre volet inédit, Monster Hunter Rise, s’est déjà pas mal dévoilé. Et bonne nouvelle pour les fans de la série, une édition collector est prévue. Celle-ci vient d’ouvrir ses réservations.

Où précommander le collector de Monster Hunter Rise ?

Certes, cette édition collector ne présente que peu d’éléments inédits puisqu’elle regroupe surtout le jeu et un amiibo. Cependant, cela permet de récupérer l’ensemble à un tarif plus intéressant, le tout accompagné de quelques goodies. Cette édition est prévue au prix de 89.99€ et il est maintenant possible de la réserver chez différents marchands :

On notera que certains revendeurs la listent un peu plus chère, on ne sait pas si le prix sera ravisé d’ici là. Si vous souhaitez craquer simplement sur l’édition standard, celle-ci est aussi en précommande.

Que contient l’édition collector ?

Pour les intéressés, sachez que l’édition collector regroupe :

Le jeu en version physique

Un amiibo Magnamalo

Des stickers

Un badge Kamura Mark

Le contenu de l’édition Deluxe (Deluxe Kit DLC) via un code de téléchargement (avec plusieurs émotes, des tenues supplémentaires et d’autres éléments cosmétiques)

Quand sort Monster Hunter Rise ?

N’oublions pas de rappeler que Monster Hunter Rise a déjà une date de sortie : sauf changement d’ici là, ce nouvel épisode arrivera le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. A noter qu’il s’agit bel et bien d’une exclusivité Nintendo, donc on ne verra pas le titre sur d’autres plateformes.