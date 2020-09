Monster Hunter Rise est désormais disponible en précommande

Comme on pouvait s’en douter suite à de nombreuses rumeurs, le dernier Nintendo Direct Mini a bien présenté un nouveau Monster Hunter, à savoir Monster Hunter Rise. Et si le titre n’est pas prévu avant l’année prochaine sur Switch, il a d’ores et déjà ouvert ses précommandes.

Où précommander Monster Hunter Rise ?

Le titre est déjà listé chez plusieurs revendeurs dont Amazon, Cdiscount et la Fnac, ou encore Leclerc (les précommandes ouvriront bientôt pour ce dernier). Amazon affiche pour le moment un tarif de 69,99€, mais celui-ci est bien évidemment amené à baisser d’ici les prochains jours, ou avant la sortie du jeu, pour s’aligner avec les autres prix des différents sites marchands.

Monster Hunter Rise sera disponible dès le 26 mars 2021 en exclusivité sur Switch.