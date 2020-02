miHoYo viendra avec Genshin Impact et Honkai Impact 3rd à la PAX East

Dans quelques jours se tiendra la PAX East 2020. L’événement, qui se déroule au centre de convention de Boston, se tiendra du 27 février au 1er mars et sera l’occasion pour les studios de présenter leurs différents titres. Plusieurs nous ont déjà donné rendez-vous comme NIS America ou encore Sony pour The Last of Us 2, et miHoYo compte bien aussi en faire partie.

Du RPG dans l’air

Très probablement, miHoYo n’est pas un nom qui vous dit quelque chose. Ou en tout cas, pas depuis longtemps. Le studio chinois a affiché son intention de s’épandre l’année passée et notamment de séduire les joueurs européens. Depuis, on a deux titres qui sont bien ancrés dans nos esprits et cela tombe bien puisqu’il seront tous les deux présentés et jouables sur place :

Genshin Impact

Honkai Impact 3rd

Le premier est un RPG en monde ouvert aux inspirations Zelda: Breath of the Wild qui est attendu pour 2020 sur PC, PS4 et smartphones, tandis que l’autre est un jeu mobile déjà disponible et qui semble avoir conquis une bonne partie des joueurs. On note surtout le fait que Genshin Impact sera jouable et devrait donc lâcher de nouvelles images de gameplay.