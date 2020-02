NIS America viendra avec 4 jeux et une surprise à la PAX East

Si l’on attend tous un potentiel Nintendo Direct et pourquoi pas, l’annonce de la PS5 pour ce mois de février, n’oublions pas que la PAX East 2020 se tiendra également du 27 février au 1er mars au Boston Convention Center. Plusieurs éditeurs y feront des présentations et c’est notamment le cas de NIS America qui nous donne rendez-vous pour son catalogue.

Cinq jeux jouables sur place

Sur son stand, NIS America laissera aux joueurs approcher différents titres de son catalogue, à savoir :

Disaster Report 4: Summer Memories

Langrisser I & II

La-Mulana 1 & 2

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Un jeu non annoncé

Bien sûr, Boston, ça fait loin de chez nous. Mais nous avons eu la chance de jouer au duo Langrisser I & II il y a peu, en compagnie justement de NIS, et on vous avait part de notre avis. Ce que l’on retiendra bien sûr, c’est qu’il y aura un titre encore non présenté qui sera jouable sur place et qui forcément, sera annoncé d’ici là. Nouveau projet ? La localisation de Trails of Cold Steel 4 ? Ys 9 ? wait & see.